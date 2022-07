В Дзинтари состоится концерт "Viva Любовь!": на сцене выступит Инесса Галанте

20 августа в Малом концертном зале "Дзинтари" в рамках фестиваля The best of "Summertime — приглашает Инесса Галанте" состоится концерт "Viva Любовь!". В нем примет участие Инесса Галанте и ее друзья – латвийские исполнители и музыканты, а также победители конкурса "Таланты Инессы Галанте".

Концерт "Viva Любовь!" — это возможность услышать оперные шедевры в фортепианном аккомпанементе. Для ценителей музыки прозвучат избранные музыкальные композиции из репертуара Инессы Галанте — эмоциональные оперные арии и дуэты о любви. Оперная дива выступит c известным латвийским пианистом Андреем Осокиным и контртенором Сергеем Егерсом.

Программа вечера также включает в себя выступления победителей и лауреатов конкурса "Таланты Инессы Галанте". Перед публикой предстанут: вышедший в финал престижного музыкального конкурса Placido Domingo – Operalia баритон Даниил Кузьмин, солист ЛНО тенор Артем Сафронов, саксофонист Игнатий Тришкин, а также другие молодые талантливые музыканты и исполнители. Билеты на событие в сети Biļešu Paradīze.