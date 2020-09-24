В "Дзинтари" выступят скрипачка Лине Крусе и биг-бэнд Латвийского радио

2 октября в концертном зале "Дзинтари" в рамках цикла Jūrmala Jazz с единственным концертом выступит джазовая скрипачка Лине Крусе. Вместе с биг-бэндом Латвийского радио она сыграет произведения из своих последних альбомов Hidden Stones и Invitation.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Лине Крусе – живущая во Франции датская скрипачка и композитор. Она успешно сотрудничает с творящими в Париже южноамериканскими артистами, например, с аргентинским перкуссионистом Минино Гараем, кубинской группой Sabor A Son, а также более 300 раз выступала с известным Gotan Project.

Сама Лине является и творцом, и руководительницей нескольких ансамблей и оркестров, например, Dansk7, BowLines и Line Kruse Orchestra, который является нетрадиционным джазовым биг-бэндом.

Сильные ритмы и лирическая простота являются основой созданной Лине музыкальной формы, которая одновременно и интимная и экстравертная. Как сказал кто-то из критиков, "гармоничный идеал Аполлона и брызжущая через край радость Диониса находят общий язык, услышав ясные звуки скрипки Лине Крусе".

В совместном концерте с биг-бэндом Латвийского радио прозвучат произведения из альбомов Лине Hidden Stones и Invitation. В них она объединяет лучшее из ритмичной латинской, классической и джазовой музыки, используя инструменты, которые не характерны для типичного джаза.