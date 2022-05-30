В Елгаве открылась выставка картин Улдиса Роги
Foto: Press-foto

В честь 757-летия Елгавы в Золотом зале гостиницы "Елгава" открылась выставка картин художника и педагога Улдиса Роги "Со своими...". Большинству творчество Роги знакомо по его пейзажам, однако, этим художник не ограничивается: на протяжении всего творческого пути он пишет портреты.

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"Я себя считаю пейзажистом. Но эта выставка - только с портретами самых близких мне людей. Смотря сегодняшними глазами в лица своих родственников, радуюсь, что мы все становимся старше", - говорит Улдис Рога. На выставке представлены портреты его детей - Каспара Роги (барабанщик Prāta vētra), Инги Раудинги - хореографа, режиссера Индры Роги и ее спутника жизни, режиссера Михаила Груздова. Также на выставке представлены портреты супруги Улдиса - Инты, внуков и невесток.

На протяжении многих лет в гостинице "Елгава" создавалась коллекция картин авторства Роги, и сегодня они украшают все номера. Первая публично доступная выставка его картин в помещениях гостиницы состоялась в августе 2021 года - по случаю 80-летия художника.

Выставка открыта в Золотом зале гостиницы "Елгава" (ул. Лиела, 6, Елгава) до 10 июня, вход - бесплатный, с 8 утра до 8 вечера каждый день.

В Елгаве открылась выставка картин Улдиса Роги
Foto: Press-foto
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