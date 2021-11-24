В этом году на Positivus выступит звезда хип-хопа ASAP Rocky

Организаторы музыкального фестиваля Positivus объявили первого хедлайнера 2022 года - это будет рэпер A$AP Rocky, чье выступление уже планировалось на фестивале, который был перенесен из-за пандемии летом 2020 года.

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По словам организаторов, выступление A$AP Rocky на фестивале Positivus, вероятно, станет крупнейшим и самым значительным хип-хоп концертом в странах Балтии в 2022 году. Знаменитый рэпер завершит концертную программу второго дня фестиваля.

Хип-хоп звезда из Нью-Йорка, A$AP Rocky, работал почти со всеми знаменитыми артистами этого жанра, включая Кендрика Ламара, Дрейка, Фрэнка Оушена, Tyler, the Creator, Skepta, FKA Twigs, 21 Savage и другими. На счету A$AP Rocky много масштабных проектов в сфере искусства, моды, кино и телевидения.

Этой осенью A$AP Rocky переиздал свой дебютный альбом "Live.Love.A$AP" 10-летней давности, который впервые попал в коллекции стриминговых платформ. В альбоме много совместных работ с другими выдающимися исполнителями, а последней настоящей сольной песней A$AP Rocky стала композиция "Babushka Boi", выпущенная в 2019 году.

Как уже сообщалось, в 2022 году фестиваль состоится в Риге на Луцавсале. До 19 декабря билеты на Positivus будут доступны по специальной цене Early Bird и их можно приобрести на сайте фестиваля или в кассах Biļešu serviss. Двухдневный билет без палатки будет стоить 59 евро, однодневный билет — 45 евро, VIP-билет — 199 евро. Цены на билеты изменятся с 20 декабря, а другие типы билетов поступят в продажу в 2022 году.