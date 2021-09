В феврале будущего года в Риге снова выступит певица LP

19 февраля 2022 года в Arēna Rīga с концертом выступит Лаура Перголицци (LP) с абсолютно новой концертной программой.

LP завоевала любовь слушателей по всему миру, в том числе и в Латвии. Она уже неоднократно выступала в Риге и в Сигулде, а в будущем году концерт состоится в большом зале Arēna Rīga.

LP получила известность в Европе с платинового хита Lost On You, который в 2016 году взорвал музыкальные чарты по всей Европе, особенно в Латвии и Греции. Каждая песня LP в Spotify собирает миллионы прослушиваний. Самые популярные композиции — Muddy Waters, Strange, When We High, Other People, Tightrope, Tokyo Sunrise, Night Like This и другие.

Этой осенью LP выпустит свой шестой студийный альбом под названием Churches синглы из которого — Goodbye, The One That You Love, How Low Can You Go и One Last Time уже доступны для прослушивания.

Сама артистка называет процесс создания альбома “прекрасным

переживанием, как влюбленность”. Она говорит, что новый альбом кажется ей похожим на близкого друга — друга, который провел ее через один из самых трудных периодов в истории человечества.

Внимание! Предварительная продажа для зарегистрированных пользователей Biļešu Serviss начнется в среду, 22 сентября, в 10.00, а все остальные смогут купить билеты начиная с 24 сентября.