15 и 16 февраля в выставочном центре "Кипсала" пройдет уже третий фестиваль современных развлечений и технологии HyperTown. В этом году фестиваль предлагает большую развлекательную программу для молодежи и семей.

На этом фестивале, как и на предыдущих, будет возможность бросить вызов друзьям в Lazertag, испытать свои способности в самых актуальных видеоиграх, на симуляторах дрифта и ралли, ознакомиться с возможностями искусственного интеллекта и роботов.

В оба дня фестиваля пройдут открытый турнир Fortnite, в котором смогут участвовать все желающие, и соревнования Балтийской лиги киберспорта (BESL) с участием лучших команд в дисциплине Counter Strike из всех трех стран Балтии. Профессионалы в области киберспорта будут бороться за главный трофей и другие награды. Призовой фонд соревнований составляет 10 тысяч евро.

Новинка фестиваля – зона Lifestyle. Она которая предложит широкие возможности развлечений для семей и молодежи – танцы, мастер-классы, шоу пузырей, создание татуировки из хны, консультации по актуальным тенденциям в сфере макияжа, шоу Cosplay, аттракционы парка Avārijas brigāde.

Во время фестиваля инфлюэнсеры проведут мастер-классы и расскажут, какие законы царят в виртуальной среде, как в ней можно работать и зарабатывать.

Билеты можно приобрести в кассах Biļešu Serviss или на сайте www.hypertown.pro. До 14 января билеты можно купить дешевле.