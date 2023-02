В феврале в Юрмале открывается новый ночной клуб

В феврале по субботам в Baltic Beach Hotel & SPA двери открывает ночной клуб, где в рамках мероприятия "Club Night" будут гостить самые популярные диджеи Латвии.

На вечеринке открытия 11 февраля ожидается визит диджея, имя которого не требует комментариев — [EX] DA BASS. Професиональнй диджейский сет будет дополнен игрой на барабанах. Мероприятие разогревать будeт DJ Alvis Still.

Имя [EX] DA BASS в балтийской клубной культуре известно уже более 25 лет. Он по-прежнему является одним из самых узнаваемых и профессиональных диджеев Латвии, который "разогревал" самого Дэвида Гетту а также выступал на одной сцене с Westbam, Tomcraft, Moguai, Burak Yeter, Tungevaag & Raaban, DJs From Mars, Sash и многими другими. [EX] DA BASS также является ведущим еженедельного радиошоу EHR "Party Service", участником музыкального трио "3Live Project", организатором мероприятий, продюсером и автогонщиком.

Предварительная резервация мест обязательна.