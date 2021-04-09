В галерее Istaba открывается выставка, посвященная Instagram-сериалу “#MEZS:ЛЕС”

В феврале 2021 года в Instagram продюсерской компании KATLZ.RIGA началась публикация первого инстаграм-сериала “#MEZS:ЛЕС” в формате IGTV. А 11 апреля в рижской галерее Istaba, откроется выставка художника Петра Кирюши - документальная и художественная фиксация моментов создания проекта.

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“Лес” - это первая многосерийная онлайн-работа, созданная по пьесе современного драматурга Полины Бородиной, созданной для экспериментальной театральной лаборатории в Красноярске летом прошлого года. Серия монологов героев об истории пропавшей студентки ведет следователя, а вместе с ним и зрителя, как по следу - от одного свидетеля к другому, от одной записи в ее телефоне к другой. Постепенно оказывается, что девушку окружали люди, которые ее совсем не знали. И даже следователь больше понимает и ценит ее, изучая по косвенной информации.

Сериал придумали и делают режиссер Лиена Шмуксте и художник Петр Кирюша вместе с продюсером Евгенией Шерменевой. Актеры сериала: Валентин Новопольский, Гуна Зариня, Сандия Довгане, Анатолий Фечин, Юлия Бернгардте, Иван Стрельцов, Яна Лисова и Андрис Кейшс.

Главная особенность сериала – это формат записи и создания каждой серии только с использованием мобильных телефонов.

Выставка станет документальным свидетельством процесса создания сериала. Временная лента, в которой параллельно существуют две линии жизни художника – творческая и обыденная. Зритель сможет проследить сюжет создания проекта и сопоставить его с событиями, происходившими с художником, выступить в некоторой степени альтер эго главного героя сериала – Следователя.

Выставка продлится до 19 апреля, видеть инсталляцию можно будет через витрины галереи с тротуара улицы Барона. По предварительной записи на вечерние сеансы можно будет получить театральный бинокль, чтобы рассмотреть детали. В выставке будут принимать участие актеры, занятые в сериале.