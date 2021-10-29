В июле в Риге выступит группа Gogol Bordello

Любимая публикой и получившая мировое признание американская рок-группа Gogol Bordello 13 июля снова выступит в концертном зале Palladium в рамках своего нового тура "Roaring 2020s". Gogol Bordello — это группа, чьи живые выступления никого не оставят равнодушным. Билеты на концерт можно приобрести уже сегодня в кассах Biļešu Serviss.

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Признание и мировую славу группа Gogol Bordello завоевала благодаря экстравагантному сценическому образу, энергичной музыке и театрализованным постановкам концертов. Музыка Gogol Bordello сочетает восточноевропейские настроения с классическим панк-роком.

Группа была основана в 1999 году в Нью-Йорке украинским эмигрантом Евгением Гудзем из музыкантов восточноевропейского происхождения — из Украины, России, Израиля, Беларуси и других стран. В своей музыке они сочетают цыганский панк-рок с другими музыкальными жанрами, включая металл, рэп, фламенко и даже регги. Gogol Bordello через свою музыку создают пространство, свободное от культурных контекстов и политики, она звучит выразительно, энергично и увлекательно.

За свою музыкальную карьеру, группа Gogol Bordello дала тысячи концертов, выпустила десять альбомов, снялась в нескольких известных фильмах и выступила на крупнейших мировых фестивалях, включая Coachella, Glastonbury, Bonnaroo, Lollapalooza, Roskilde, Rock am Ring, Reading & Leeds и других.

Билеты на концерт можно приобрести уже сегодня в кассах Biļešu Serviss.