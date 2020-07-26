В клубе Hamlets пройдет творческая встреча с телеведущим Юрием Кушпело

29 июля в 19.00 театральном клубе Hamlets в Старой Ригк состоится творческий вечер известного телеведущего и актера, оформленный как мини-спектакль в двух действиях. Программа уникальна и составлена специально для выступления в клубе "Гамлет".

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В первой части Юрий, обладатель удивительного по тембру голоса, будет читать любимые стихи и прозу – от Пушкина, Лермонтова и Толстого до Александра Чака и современных авторов. А также исполнит любимые романсы и песни. Зрителей ждут рассказы из богатой творческой жизни актера – театральной и телевизионной, веселой гастрольной, ностальгической и лирической.

Юрий Кушпело окончил Саратовский театральный институт и Латвийскую консерваторию - актерский факультет, мастерская Адольфа Шапиро. Играл на профессиональной сцене в России и Латвии. На протяжении последних нескольких лет был одним из самых популярных и любимых телезрителями диктором Первого Балтийского Канала. Параллельно был занят в спектаклях Даугавпилсского драматического театра и участвовал в антрепризах.

Во второй части вечера – беседа без барьеров. Можно (и нужно!) задать Юрию Кушпело любые, даже самые каверзные, вопросы – о театре, закулисье телевидения, о личном, различном, наличном и безналичном. И главное - получить ответы. Душевно поговорить и порадоваться, посмеяться и погрустить.

Вечер проводится в рамках фестиваля Stanislavsky.lv Билеты — здесь. Купить билеты прямо сейчас можно по ссылке: