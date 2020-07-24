С 25 июля по 9 августа уже в четвертый раз пройдет фестиваль "Латвия - органная земля", который дарит уникальную возможность послушать и сравнить звучание исторических инструментов.

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В рамках фестиваля запланированы 6 концертов с богатым репертуаром - от музыки гениев эпохи барокко до интересных открытий в творчестве современных композиторов. В начале каждого концерта слушателей ждет вступительная лекция об исторических органах и их культурном значении в Латвии, а после любой желающий в присутствии органиста и органного мастера сможет немного побыть музыкантом и убедиться в грандиозном звучании инструмента.

Программа фестиваля:

25 июля в Цесвайнской лютеранской церкви красивейшая мировая и латвийская музыка прозвучит в исполнении органиста Айгара Рейниса и виолончелиста Ивара Безпрозванова;

26 июля в Рижской Новой церкви Святой Гертруды выступят органистка Илона Биргеле и скрипачка Паула Шумане с программой Белая ночь;

2 августа в Римско-католической церкви Непорочного Зачатия Девы Марии будет играть органный дуэт RIGA ORGANUM DUO;

7 августа в Угальской лютеранской церкви тайны старинной музыки откроет органистка Лариса Булав;

8 августа в Сесавской лютеранской церкви встретятся органистка Диана Яунземе-Портная и обладательница сопрано Виктория Пакалниеце;

9 августа в лютеранской церкви в Калнциемсе - Кливе пройдёт заключительный концерт фестиваля, в котором примут участие органистка Илона Биргеле, певица Илзе Гревеле - Скарайне (сопрано) и скрипачка Паула Шумане.

Вход на все концерты за пожертвования.