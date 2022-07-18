В Латвии покажут музыкальное шоу о жизни Эдит Пиаф
Foto: Pubicitātes foto

21 августа на заключительном вечере фестиваля THE BEST OF "Summertime — приглашает Инесса Галанте" гостей концертного зала "Дзинтари" ждет премьера музыкального шоу Piaf! The Show, на которое с момента премьеры было продано больше миллиона билетов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Представление повествует о творчестве и жизни легенды французского шансона Эдит Пиаф, полностью погружая зрителя в атмосферу Парижа начала прошлого века. Шоу, вдохновленное фильмом "Жизнь в розовом цвете" (La Vie En Rose), и поставленное театральным режиссером из Ниццы Жилем Марсалой, через песни Пиаф и яркий визуальный ряд рассказывает историю великой певицы, ознаменовавшей собой эпоху и ставшей одним из символов Франции.

Главную роль в шоу исполняет актриса и певица Натали Лермитт, ставшая лучшей во Франции исполнительницей репертуара Пиаф и "наследницей" ее творчества. Своим исполнением Лермитт покорила критиков из The Guardian и New York Times, а Ален Делон после просмотра шоу сказал, что на сцене актриса не играла роль, а полностью перевоплотилась в Пиаф.

"Пиаф обладала магией превращения самого темного в светлое. Это то, что всегда вдохновляло и трогало нас самих, и то, что, надеемся, увлечет каждого нашего гостя", — говорит режиссер постановки Жиль Марсала.

Перед представлением у зрителей будет возможность лично познакомиться с артистами шоу и задать им вопросы. Встреча состоится в Малом зале концертного зала "Дзинтари" в 18.00.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Разные магазины для разных покупателей. Как работает на eBay компания ProTuning.com
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант
Время выходить на глобальный рынок автозапчастей
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе