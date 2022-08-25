В Латвии создана уникальная коллекция по мотивам работ украинской художницы Марии Примаченко

27 августа в 17.00 в помещениях ТЦ Mols откроется выставка коллекции мозаик по фрагментам картин украинской народной художницы Марии Примаченко, чей историко-краеведческий музей в поселке Иванков Киевской области был уничтожен бомбежками 26 февраля. Работы для выставки созданы из муранской смальты участниками благотворительного проекта "Открытая мастерская" - от 4 до 83 лет. Посмотреть можно до 17 сентября.

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Работами Марии Примаченко восхищался Марк Шагал, а Пабло Пикассо говорил: "Я преклоняюсь перед талантом этой гениальной украинки". Узнав о гибели уникального музея, группа рижских энтузиастов приняла решение возродить коллекцию.

Руководитель "Mosaic Art Studio in Riga", художник-мозаичист Вадим Верник, инициировал и организовал благотворительный проект "Открытая мастерская". по созданию мозаичных реплик-парафраз по картинам Примаченко. Цель - передать их в дар уничтоженному войной музею, как символический жест доброй воли к началу восстановления культурно-исторического наследия и духовной поддержки украинского народа.

К участию в создании мозаик приглашались все желающие. И таких оказалось немало. "Были совершенно удивительные истории, - рассказывает Вадим Верник. - Пришли дочка с отцом. Выяснилось, что папа из Санкт-Петербурга. Когда он узнал, что дочка записалась на проект, он так вдохновился, что на ночь глядя сел за руль и помчался в Ригу — приехал к открытию и весь день они работали вместе. Четыре человека записались из Праги — они выехали, но что-то там сломалось по дороге. Не доехали. Были у нас люди из США, Эстонии, Литвы, Польши, Украины, Бразилии, Беларуси, Нидерландов, Великобритании и самых отдаленных уголков Латвии. Одна женщина четыре раза приезжала на автобусе из Вентспилса - она хотела сама доделать мозаику от и до".

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Параллельно шел детский проект. Дети рисовали, но не войну, а мир после войны — сказочный мир родины. Когда детских мероприятий не было, а дети все же приходили с родителями. Вадим Верник, чтобы их занять, в шутку предложил рисовать его: "Так появился персональный уголок моего культа личности".

Всего с 18 июня по 18 августа в проекте приняли участие более двухсот человек из разных стран мира. Вместе они создали уникальную коллекцию из 63 мозаик, состоящую из 43 тысяч элементов (62 мозаики размером 25х25 см, а центральная мозаика размером 70х50 см). За 160 часов совместной работы было использовано более 100 килограммов муранской смальты 55 цветов и оттенков.

Инициативу Вадима Верника в качестве сокураторов поддержали руководитель художественной галереи "Bazar't" Инесе Дроне и руководитель художественной галереи "Happy Art Museum" Галина Максимова. Детские мероприятия проводила "ArterA Kids Studio", руководитель Евгения Айзен.

Поддержать проект приходили латвийские художники, певица Мария Наумова, философ Андрей Зубов, актер Русского театра Вадим Гроссман, продюсер Игорь Пронин. Министерство культуры Латвии на приглашения не отреагировало, а Рижская дума проект поддержать отказала. "Мы не стали расстраиваться и отчаиваться, - говорит Вадим Верник. - Радует, что в демократическом пространстве люди могут самоорганизоваться и делать такие прекрасные вещи".

Главный спонсор проекта пожелал остаться неназванным. Спонсоры проекта: Mols, Wood Point, Money express. Проект также поддержали: Latvijas Finieris, Kviller, Velve M.S. Tehnoloģijas, Food Union, DizainaCentrs, ArtFabrics.

После окончания выставки в т/ц "Mols" коллекция мозаик отправится в путешествие. С 21 по 25 сентября работы переедут в Zunda Torni на Art Fair Riga. Потом поедут по Балтии. В конечном счете коллекция будет передана в дар разрушенному войной Иванковскому историко-краеведческому музею.