В Латвии стартовал первый театральный Instagram-сериал "mežs:лес"

Необычный проект, стартовавший 1 февраля, собрал международную команду из России, Литвы и Латвии.

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В основе сериала – пьеса российского драматурга Полины Бородиной "Лес". Это последовательный аудиопересказ текста пьесы, сопровождающийся визуальным рядом, созданным режиссером Линой Шмуксте и художником Петром Кирюшей. Здесь нет привычных актерских монологов, художественные решения каждой серии диктуются развитием сюжета и зависят от творческой фантазии авторов.

Продюсер и инициатор проекта – Евгения Шерменева, спродюсировавшая в Риге в 2018 году спектакль TWHYS ("Война еще не началась") и онлайн-читки пьес Марюса Ивашкявичюса на русском языке в мае 2020 года.

Музыка: группа Sever и композитор Андрис Инданс.

Актеры: Валентин Новопольский (Вильнюс), Сандия Довгане, Гуна Зариня, Андрис Кейшс, Иван Стрельцов, Юлия Бернгардт, Анатолий Фечин, Яна Лисова.