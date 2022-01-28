В Латвии выступит мастер армянского дудука Арсен Петросян со своим квартетом

В начале февраля впервые в Латвии с двумя концертами выступит один из наиболее знаменательных популяризаторов армянского дудука в мире - талантливый инструменталист Арсен Петросян. В пятницу, 4 февраля, в 18.00 в Латгальском посольстве GORS и в воскресенье, 6 февраля, в 15.00 в камерном зале Лиепайского концертного зала Lielais Dzintars в исполнении гостя из Армении прозвучит армянская традиционная и духовная музыка.

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В Резекне и Лиепае артист будет гостить вместе со своим квартетом. Выступлением в Латвии в 2022 году начинается тур артиста по Северной Европе с новым альбомом Hokin Janapar, что в переводе с армянского означает "Странствия моей души".

"Я очень рад привезти армянскую традиционную и духовную музыку в Латвию. Эти произведения для меня очень много значат", - говорит Арсен Петросян. Квартет исполняет музыку, охватывающую разные эпохи истории Армении и жанры. Звучание ансамбля составляют традиционные инструменты - дудук, сантур, канун и перкуссии.

В программу наряду с традиционными мелодиями входит музыка композитора Х века Григора Нарекаци, созданные в XVIII веке произведения Симеона Ереванци и Саят-Новы, а ХХ век представят написанные Комитасом Вардапетом армянские народные мелодии и произведение влиятельнейшего армянского композитора Хачатура Аветисяна "Тростник".

Foto: Lyuda Avagyan

Арсен Петросян родился, рос и сейчас живет в армянском поселке Чаренцаване. Следуя за мастерами дудука Дживаном Гаспаряном и Геворгом Дабагяном, Петросяну удалось найти свой путь в сотрудничестве с такими музыкантами как Стив Хэкетт (Genesis), арабским композитором Ихабом Дарвишем, исполнителем на уде Омаром Баширом и многими другими.

В 2016 году талантливый музыкант получил степень магистра по игре на дудуке в Ереванской государственной консерватории имени Комитаса. В дополнение к активному графику записи музыки и концертных турне, стал посланником игры на дудуке в мире - проводил мастер-классы и лекции.

Билеты на концерты в Lielais Dzintars и Латгальском посольстве GORS доступны в кассах сети Biļešu paradīze по всей Латвии и на сайте www.bilesuparadize.lv.

При посещении мероприятия необходимо предъявить сертификат Сovid-19 и документ, удостоверяющий личность.