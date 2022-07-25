В Лиепае даст концерт австралийский фолк-музыкант Каурна Кронин
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Австралийский певец и музыкант Каурна Кронин сейчас проводит большой гастрольный тур по Европе, в рамках которого 6 августа он выступит в Лиепае в парке отдыха Беберлини. Журнал Out Now называет Кронина "настоящей современной народной силой".

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Певец из далекой Австралии исполняет фолк-, инди- и поп-музыку, создавая интеллигентную и проникновенную лирику в традициях народных трубадуров. Кронин был удостоен награды Folk Alliance в категории "Артист года", награды Australian Folk Music Awards, как лучший сольный исполнитель, а также нескольких других престижных наград.

Музыкант недавно выпустил свой восьмой студийный альбом "Harsh Beauty", вместе с которым отправился в обширное европейское турне, в рамках которого также выступит со своей группой в Эстонии, Германии, Швеции, Польше, Дании и Финляндии. Звуковая и лирическая зрелость, которой он добился упорным трудом за многие годы гастролей, также проявляется в этой самостоятельно им созданной и записанной пластинке, песни из которой услышат зрители наряду с лучшими композициями музыканта.

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