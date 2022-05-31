В Лиепае ищут таланты: музыкантов зовут на конкурс

Молодых музыкантов приглашают принять участие в конкурсе "Liepāja Makes Music". Победители конкурса получат возможность выступить на летнем фестивале "Liepāja Lake Music", который пройдет 7-9 июля на водах Лиепайского озера.

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Организаторы летнего фестиваля "Liepāja Lake Music" хотят дополнить ход мероприятия новыми впечатлениями и лицами. "​​Все хотят услышать новые веяния в музыке! Мы ищем новые группы, которые смогут показать свой уникальный стиль и заворожить публику выходом на сцену", - говорит художественный руководитель фестиваля Янис Ивушканс.

"Этот конкурс как платформа для новых групп, которые только начали свой путь в музыке. Мне, как молодому музыканту, тоже нужны были контакты и возможность проявить себя, и это лишь малая часть того, что может предложить Liepāja Makes Music", — говорит Том Самсонс, инициатор и организатор конкурса.

Первый тур состоится 18 июня в Лиепайской Мекке культуры и развлечений - Juliannas Pagalms. Подать заявку до 8 июня и получить дополнительную информацию можно на сайте мероприятия.