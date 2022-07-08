В Лиепае стартует фестиваль Liepāja Lake Music

Сегодня, 8 июля любители музыки соберутся в Лиепае на открытии фестиваля Liepāja Lake Music, который будет проходить в парке отдыха и приключений Austrumu forts.

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Liepāja Lake Music – это два музыкальных вечера, проходящих на воде Лиепайского озера. Для ценителей музыки подготовлена разнообразная программа поп и рок-музыки. На плавучей сцене будут выступать известные местные музыканты, которые не часто посещают Лиепаю, а также молодые исполнители, которые победили в конкурсе Liepāja Makes Music.

8 июля, в первый день фестиваля, на сцену выйдут поп-дивы Būū и Patrisha, которые будут радовать слушателей своими выступлениями. Во второй день, 9 июля, лиепайчане и гости города соберутся на концерте ностальгической поп-группы Kautkaili и поп-рок музыкального коллектива Rīgas Modes.

На разогреве будут выступать ребята из Вентспилса с группой 6 Piparu Maisījums, на второй день своим выступлением порадует лиепайчанин Greg John, он же Грегорс Янис Мажис. Обе группы – победители конкурса молодых исполнителей Liepāja Makes Music, которые получили возможность выступать на большой сцене.

Посетители смогут выбрать, где и как наслаждаться концертом – в удобных креслах на острове, на плотах с атмосферой мини-ресторана, подплыв на лодке к самой сцене или на SUP досках – для любителей более острых ощущений. В качестве особого сюрприза планируется творческий перформанс. Каждый посетитель фестиваля приглашается поучаствовать в создании общей картины.

Liepāja Lake Music рассчитан в том числе и на семьи с детьми. Для удобства родителей на территории будет работать детский уголок. Мероприятие можно посещать также вместе с четвероногими любимцами. Подробная информация о фестивале и билеты доступны на порталах www.liepajamusic.lv и www.aula.lv.