В Лиепае все готово для фестиваля Summer Sound. Что надо знать посетителям?

Совсем скоро - 29 и 30 июля фестиваль Summer Sound уже в десятый раз соберет посетителей в Лиепае на одном из самых красивых пляжей Европы, предоставив возможность оценить выступления отечественных и зарубежных исполнителей. Как сообщают организаторы, билеты, купленные на фестиваль 2020 года – действительны, и можно посетить с ними фестиваль этого года.

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Уже сообщалось, что на четырех разных сценах фестиваля Summer Sound будут выступать не только гости из-за рубежа, такие звезды, как Джон Ньюман и Ритон, литовцы The Roop, украинская группа Go_A и другие, но также целая плеяда звезд отечественной эстрады - Musiqq, Gacho, Jumprava, Dagamba, Astro'n'out, Singapore Satin, Left Bank, Dairy Adventures и т.д. Напомним, что последний фестиваль Summer Sound в 2019 году привлек рекордное количество посетителей – за оба дня мероприятие посетило 32 тысячи человек.

Ворота фестиваля будут открыты для посетителей 29 июля с 17:00, а благоустроенный палаточный городок (есть душевые и туалеты) будет готов к приему гостей с вечера четверга, 28 июля. В связи с высоким спросом и полной распродажей первого палаточного городка открылся дополнительный городок, места в котором еще есть, но они также ограничены. Кемпинг уже полностью распродан, и новых мест в нем больше не будет.

Посетители фестиваля смогут обменять билеты на браслеты с 27 июля в пунктах обмена браслетов в т/ц Spice, Рига и т/ц Курземе, Лиепая. Владельцам браслетов стоит ознакомиться с предложениями программы лояльности Summer Sound.

В сотрудничестве с DPD Latvija попасть на фестиваль будет проще. Курьерская служба предлагает бесплатную доставку вещей: можно отправить палатки, спальники, одежду и прочеее на фестиваль. Подробнее о бесплатных курьерских услугах здесь.

Сотрудничество с A/S Pasažieru Vilciens стало уже традицией: как и в предыдущие годы, в этом году будут поданы специальные рейсы – поезда Summer Sound: 29 июля, Рига (13:15) – Лиепая (16:36) и 31 июля, Лиепая (12:10) – Рига (15:25).

Вход на фестиваль детям до 10 лет (включительно) – бесплатный. В течение двух дней в детском городке Summer Sound дети смогут поиграть в игры, посетить творческие мастерские, раскрасить лица и окунуться в настоящий праздник. В программе: шоу и эксперименты с сухим льдом, вечерние чтения сказок, шоу мыльных пузырей и театр теней. Детей с 4 лет можно оставлять в детском городке без присмотра родителей. Стоимость детского городка за 1 час соcтавит 5 евро, каждый последующий час обойдется в 3 евро, а цена за весь день – 12 евро. Билет можно приобрести прямо у входа в Детский городок на территории фестиваля.

Все билеты, приобретенные на фестиваль 2020 года, действительны и не требуют дополнительных действий для посещения фестиваля в этом году. На данный момент все VIP-билеты, территория кемпинга, а также первый палаточный городок распроданы. Доступны однодневные и двухдневные билеты, а также билеты в дополнительный палаточный городок. Билеты дможно приобрести на summersound.lv и bilesuserviss.lv.