В мае в Риге выступит легендарный виртуоз рок-гитары Стив Вай

5 мая в концертный зал Palladium Riga вернется суперзвезда гитарной музыки, виртуоз Стив Вай.

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Стив Вай — блестящий американский гитарист-виртуоз, композитор и продюсер. Имя, известное всем любителям рок-музыки и не только. Известен не только своей игрой, но и уникальными гитарами, которые несколько раз меняет во время концертных выступлений.

Обладатель трех Grammy и 15 номинаций на эту премию. Гастролировал по миру как сольный исполнитель, как участник G3, а также с Фрэнком Заппой и такими группами, как Alcatraz, The David Lee Roth Band и Whitesnake.

Вай записал и спродюсировал все свои сольные альбомы на своем независимом лейбле Favored Nations. Последний 13-й студийный альбом Inviolate вышел в январе 2022 года, и сейчас музыкант находится в туре в поддержку диска.

Концерты этого тура получили хорошую оценку критиков: "Захватывающий, трансцендентный вечер, который никто из присутствующих никогда не забудет" (All Music Magazine), "Звук был великолепен, гитары Стива Вая резонируют по всему пространству, а каждое соло — уникальный шедевр" (Rocknload), "Стив Вай доказывает, что он по-прежнему является одним из самых техничных гитаристов своего поколения" (Muso Muso).

Билеты можно приобрести в сети Biļešu Serviss с 20 января, продажа стартует в 13 часов.