В марте начинается большой концертный тур пианиста Андрея Осокина
Foto: Jānis Vecbrālis

16 марта начнется тур пианиста Андрея Осокина "Осокин — Ференцу Листу". Тур продлится до конца года, пианист будет выступать в разных концертных залах Латвии. Кроме того, музыкант объявил о новой благотворительной кампании, направленной на сбор средств в поддержку Украины.

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Концертная программа "Осокин — Ференцу Листу" — это дань уважения одному из наиболее выдающихся композиторов и виртуозов фортепианной музыки XIX века. Жизнь Листа началась в Венгрии, после чего он скитался по странам Европы. Именно поэтому тема странствий получила отображение в творчестве композитора. Этот сюжет станет одним из ключевых в новой концертной программе Андрея Осокина.

Пока объявлено десять концертов из цикла "Осокин — Ференцу Листу":

  • 16 марта в Доме Единства в Даугавпилсе;
  • 19 марта в Доме культуры Сейи;
  • 1 апреля в усадьбе Мазмежотне, где, помимо музыки Листа, прозвучат произведения Бетховена и Шопена;
  • 16 апреля в Доме культуры в Елгаве;
  • 21 апреля в концертном зале ZINTA в Добеле;
  • 29 апреля в творческом квартале ZEIT в Лигатне;
  • 10 мая в Доме культуры Лиелварде;
  • 7 июля в Веселавской усадьбе;
  • 14 октября в Доме культуры в Мадоне;
  • 8 декабря в Крустпилсском доме кульутры в Екабпилсе.

Билеты на концерты можно приобрести в кассах Biļešu paradīze.

В сотрудничестве с Посольством Украины в Латвии и благотворительным фондом Ziedot.lv стартовала новая кампания по сбору средств "Порция еды для победы" — комплекты питания для украинских солдат на фронте, инициированная Андреем Осокиным. Прошлая акция уже собрала более 100 000 евро. В ходе кампании Андрей призывает жертвовать на приобретение универсальных продуктовых наборов, которые, при сотрудничестве конфедерации украинских объединений в Латвии "Виче" будут доставлены украинским солдатам на фронт. Музыканту важно не только вдохновлять слушателей исполнением музыки, но и призвать их помогать жителям Украины.

Пожертвовать на покупку продуктового набора можно здесь.

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