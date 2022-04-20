В Международный день джаза в Риге пройдет Digital Jazz Festival

30 апреля в Международный день джаза в Digital Art House состоится Digital Jazz Festival.

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Фестиваль соберет на сцене самых ярких представителей латвийского джаза. Среди участников - проект Дениса Пашкевича TEN KA, группа The Coco'nuts, Микелис Дзенушка с группой Uzvaras Bulvāris, Funcoolio и DJ Mareks Ameriks.

Фестивальную программу дополнят специально разработанные видеопроекции и исторические кадры рижских фестивалей джаза предыдущих лет.

Будет работать также арт-кафе с напитками и закусками, где можно пообщаться в артистами.

Билеты можно приобрести по этой ссылке.