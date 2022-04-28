В Новом Рижском театре ставят украинскую пьесу "Плохие дороги" о войне в Донбассе

Новый Рижский театр (НРТ) планирует в июне выпустить спектакль "Плохие дороги" по одноименной пьесе украинского драматурга Натальи Ворожбит. Действие происходит в Донбассе, где восемь лет назад началась война, сегодня разгоревшаяся с новой силой.

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Нравится нам это или нет, но сегодня мы все вовлечены в эту войну. Даже если бомбы рвутся еще не над нашими головами, а за тысячу километров. Впервые в истории люди имеют возможность следить за войной онлайн, наблюдать за ее пугающей наружностью. Для кого-то это не картинки на экране телефона или компьютера, а повседневность. В своей работе автор собрала документальные рассказы о войне на территории Донбасса. В центре - человек, который пытается приспособиться и выжить. Война - как лакмусовая бумажка, отражающая самые темные уголки каждого. Никто не может спрятаться.

Два года назад в Украине по этой пьесе был снят одноименный фильм — четыре новеллы рассказывают реальные истории жителей Донбасса и украинских военных по обе стороны линии разграничения. Картина стала победителем Веронского международного кинофестиваля.

Наталья Ворожбит — одна из самых известных представительниц новой драматургии Восточной Европы. В 2000 году окончила Литературный институт им. Горького в Москве. В 2009 году выступила сценаристом сериала "Школа" Валерии Гай Германики. В октябре 2015 Ворожбит стала одним из основателей киевского "Театра переселенца". Переселенец - неудобный и требовательный герой, который проверяет способность общества к солидарности и самовосстановлению. Пьесы Ворожбит ставились в Англии, Латвии, России, Украине, Польше, США. В последних своих работах автор акцентирует внимание на украинско-российских отношениях и войне.

Режиссер спектакля и переводчик пьесы - Кристине Крузе, сценограф — Катрина Нейбурга.. В ролях - Мария Линарте, Сандра Клявиня, Инга Тропа-Фишере, Регина Разума, Каспарс Знотиньш, Вилис Даудзиньш, Евгений Исаев, Сабине Тикмане, Марта Ловиса, Элвита Раговска, Давидс Петерсонс, Янис Грутупс.

Премьера — 10 июня в Малом зале НРТ. Спектакли в июне - 11.06, 12.06, 15.06, 16.06, 17.06. Билеты уже (еще) доступны - здесь.