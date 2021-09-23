В октябре в Риге выступит Борис Гребенщиков и группа "Аквариум"

4 октября в ATTA Centre в Риге выступит Борис Гребенщиков и группа "Аквариум". Концерты БГ уже стали доброй традицией рижской культурной жизни.

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"Человек, делающий музыку" — именно так предпочитает называть себя сам Борис Гребенщиков. Возможно, в этих простых словах кроется разгадка его феноменального успеха. БГ удается всего несколькими словами и аккордами достучаться до сердца слушателей.

Борис Гребенщиков посвятил карантинные месяцы наведению порядка в архивах группы, выпустив несколько давно обещанных тематических сборников. Новый альбом "Тор" должен был стать одним из таких собраний. По словам музыканта, пластинка изначально задумывалась как сборник интернет-синглов и неизданных песен, продолжение древней серии "История Аквариума".

Как рассказал БГ, группа собрала песни, которые выставляла в сеть за последние десять лет, но при этом они не попадали в текущие альбомы: "Естественно, выяснилось, что вместе они звучат не так, как нужно. Начался кропотливый непосильный труд". В результате "Тор", по мнению Бориса Борисовича, "получился не разношерстной катавасией, а связной историей про сегодняшний день".

Билеты можно приобрести на сайте www.ticketbest.eu.

При входе на концерт обязательно надо будет предъявить входной билет с именем, фамилией и номером телефона; документ, удостоверяющий личность и цифровой сертификат Covid-19, подтверждающий факт вакцинации или перенесенного вируса Covid-19. Экспресс-тесты не принимаются.