В Palladium выступят легендарные шведские металлисты In Flames

Легендарная шведская метал-группа In Flames выступит 13 ноября в концертном зале Palladium в Риге. На разогреве их рижского концерта можно будет услышать именитых приглашенных гостей: ожидается выступление еще одной шведской группы - At The Gates, которую считают прародителем гетеборгского мелодик-дэт-метала.

Шведская группа In Flames была основана в 1990 году ударником и гитаристом Йеспером Стрембладом в Гетеборге. И с тех пор группа известна как лучший представитель шведского дэт-метала и мелодик-дэт-метала.

В первые годы существования группы с ней записывались разные музвканты, включая многих сессионных артистов. К выходу альбома "Colony" (1999) у группы сформировался уже стабильный состав. Их шестой студийный альбом "Reroute to Remain" (2002) показал, что In Flames движется в сторону нового стиля музыки, который все дальше отошел от мелодичного дэт-метала и приблизился к альтернативному металлу.

Это решение подверглось критике со стороны поклонников тяжелого металлического звучания группы; однако это увеличило аудиторию и продажи их альбомов. По состоянию на 2011 год In Flames продали уже более 2,5 миллионов пластинок по всему миру.

С момента основания группы In Flames выпустили тринадцать студийных альбомов, три EP и два концертные DVD, последним релизом которых стал их тринадцатый студийный альбом "I, the Mask" в 2019 году. In Flames были номинированы на три премии "Грэмми". Они выиграли две из этих номинаций; одну за "Soundtrack to Your Escape" (2004) в категории Hard Rock / Metal of the Year и одну номинацию за их следующий альбом "Come Clarity" (2006) в той же категории.

Наряду с новым и хорошо известными композициями In Flames, на концерте в Риге можно будет услышать живые хиты таких хэви-метал групп, как At The Gates, Imminence и Orbit Culture, которые вместе создадут для поклонников жанра насыщенную и незабываемую вечернюю программу. Билеты доступны в сети Bilešu Serviss с 5 августа.