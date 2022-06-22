В последний момент: где весело отметить Лиго и провести самую короткую ночь в году

Если вы все еще не определились, где отметить Лиго и провести самую короткую ночь в году, то вот подборка мест по всей Латвии, где в Янову ночь на праздник ждут гостей.

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Рига

Foto: F64



В Риге традиционно отметят Лиго в парке Дзегужкалнс: будут костры, угощения и традиционные песни. У вас будет возможность сделать венок из дубовых листьев или цветов и поучаствовать в ритуале зажигания костра. Мероприятие будет насыщенно музыкальными и танцевальными коллективами, каждый сможет узнать о традициях Яновой ночи и праздновать до рассвета. На празднике выступят постфольклорная группа Iļģi, Лиепайское фольклорное объединение актрис Atštaukas, Рижский танцевальный клуб, оркестр экологической музыки Ducele, музыкальное объединение Rahu The Fool, этно-компания Zeidi. Ведущими станут Эдгарс Липорс и Зоя Хеймрате.

В Межапарке всех ждут на традиционный летний бал в Зеленом театре под открытым небом. На празднике ожидается выступление группы Green Ball; постфольклорный коллектив Raxtu Raxti придаст зеленому балу национальную ноту, а любителей танцев наверняка порадуют песни и музыка коллективов Favorable Type, Cloud Pushers, Deep Purple и Country Musicians.

Юрмала

Foto: Artis Veigurs

Юрмала приглашает насладиться магией празднования летнего солнцестояния: вечером на пляже будет гореть костер, звучать песни, а танцы продляться до восхода солнца. Кафе и рестораны Юрмалы предлагают гостям всевозможные блюда, приготовленные на углях, и многочисленные сорта пива.

23 июня с 21.00 празднование Лиго начнется на эстраде Меллужи (проспект Меллужу, 6). Посетителей порадуют Иева Сутугова, Мартиньш Кантерс, Рута Дудума-Кирсе, Дайнис Скутелис и Елгавский биг-бэнд под руководством Райтиса Ашманиса, с 01:00 до 02:00 будет играть DJ. Вход бесплатный.

23 июня с 21.00 ожидается празднование Лиго на пляже Каугури (в конце улицы Каптейня Золта). На пляже выступят Катрина Диманта и оркестр KD, Гирт Альстерс и ночной ансамбль Līgo. DJ Didzis будет играть с 01.00 до 03.00. На пляже будет зажжен праздничный костер. Вход бесплатный.

Сигулда

Foto: Vida Press

В Сигулде 23 июня предлагают отметить самую короткую ночь в году на сцене среди руин Сигулдского замка. В 19.00 ожидается классический спектакль "Дни портных в Силмачах" в постановке Огрского театра, а затем гостей ждут танцы в лучших традициях летнего солнцестояния - до рассвета под музыку оркестра. Цена билета - 10 евро, купить в электронном виде можно здесь.

Вентспилс

Foto: F64

23 июня в саду Ренькя Вентспилсский театр порадует публику постановкой под открытым небом пьесы Рудольфа Блауманиса "Грехи Трины". Начало постановки в 20.00. После спектакля ожидается зеленый бал до рассвета. Вход бесплатный.

Даугавпилс

Foto: F64



В Даугавпилсе празднование Лиго пройдет 23 июня в сквере Андрея Пумпурса. Уже с 10.00 горожан и гостей города приглашают на музыкальный травяной рынок. Во время мероприятия будет возможность насладиться музыкой, купить поделки народных умельцев и травы, а также обучиться навыкам плетения венков. Вечером ожидаются выступления народных коллективов и танцы.

Лиепая



Foto: LETA

Лиепайский центр народного творчества и культуры приглашает 23 июня в 16:00 в концертный зал Pūt, vējiņi! на бесплатный спектакль "Дни портных в Силмачах". Эта музыкальная комедия – подарок лиепайцам и гостям города, которые соберутся на традиционный летний праздник. Вход бесплатный.

Подробную афишу событий по всей Латвии можно найти здесь.