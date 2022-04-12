В Риге и Лиепае пройдут концерты Лауры Лалазарянц и органиста Айварса Калейса

15 мая в Лиепае и 21 мая в Риге пройдут концерты известных музыкантов: Лауры Лалазарянц – сопрано, обладателя премии за лучшее исполнение произведений Дж. Верди и латвийского органиста и композитора Айварса Калейса - автора более 100 произведений симфонической, органной, фортепианной, камерной и хоровой музыки.

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В программе "Ave… Орган и Голос" прозвучат шедевры мировой музыкальной культуры: произведения И.С. Баха, В.А. Моцарта, П. Корнелиуса, К. Сен-Санса, Л. Луцци, А. Варламова и других композиторов.

Концерты пройдут в Лиепайском соборе Святой Троицы в Лиепае и в соборе Св. Павла в Риге. В этих залах прекрасная акустика и великолепные инструменты – в соборе Святой Троицы находится крупнейший в мире механический орган, не подвергавшийся перестройкам, а орган фирмы Walcker, установленный в 1912 году в соборе Св. Павла, по признанию специалистов является одним из лучших по звучанию в Риге.

Помимо музыки Моцарта и Баха, прозвучат произведения французского композитора К. Сен-Санса, романсы А. Варламова, знаменитая молитва Ave Maria Баттистини и Корнелиуса. В органном соло Айвара Калейса прозвучат произведения Токката фа мажор Ш.М. Видора, Симфония Ре мажор И.С. Баха и другие.

Лаура Лалазарянц - ученица известных педагогов: солиста Ереванского оперного театра профессора Ереванской Консерватории С.П. Давидяна и солистки Большого театра, профессора Московской Консерватории К.Г. Кадинской. Лалазарянц сотрудничала с ведущими оркестрами: Государственным симфоническим оркестром Е.Ф. Светланова, оркестрами "Musica Viva" и "New Moscow Ensemble". Особое значение в творчестве Лауры занимает музыка эпохи барокко – певица является лауреатом премии за лучшее исполнение произведений Дж. Верди.

Айварс Калейс - выдающийся латвийский композитор, органист, пианист и исследователь, автор более 100 произведений симфонической, органной, фортепианной, камерной и хоровой музыки. Участник многочисленных международных органных фестивалей, выступает на престижнейших музыкальных площадках по всему миру.

Билеты на концерты можно приобрести в сети Bilešu serviss.