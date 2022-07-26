В Риге откроется благотворительная выставка "Райский Сад — пять элементов женственности"

В пятницу, 29 июля, на террасе ресторана-бара Stage 22, расположенного на 8-ом этаже пятизвездочного отеля Латвии Grand Hotel Kempinski Riga, состоится открытие арт-выставки "Райский Сад — пять элементов женственности".

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На выставке будут представлены работы пяти латвийских художниц галереи Pragma — Яны Нестерович, Лауры Либерте, Гунты Вилюмы, Элины Граудини и Сандры Япиня. Денежные средства, собранные от продажи картин во время открытия, будут направлены в единственный в Латвии центр по защите прав женщин Marta.

Название выставки "Райский Сад — пять элементов женственности" отсылает к библейскому повествованию в саду Эдема. Слово "Эдем" израильтяне сближали со словом е’den — "наслаждение". "Каждая из двадцати пяти картин выставки является олицетворением наслаждения — искусством, жизнью, музыкой, свободой. Пять художниц интерпретируют увиденное и пережитое по-разному, но объединяет их чуткость и внутренняя сила, которая присуща современным женщинам", — рассказывает куратор выставки Ева Шлезиня.