В Риге открывается мультимедийная выставка работ Иеронима Босха "Аллегории. Тайные знаки"
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С 12 сентября в Digital Art House открывается мультимедийная выставка работ прославленного мастера эпохи Возрождения и одного из самых загадочных художников Иеронима Босха.

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Благодаря цифровым технологиям и особому сценарию, работы Босха перекликаются с сюрреализмом XX столетия. Как отмечает культуролог Денис Ханов, выставка, представленная в мультимедийном формате, позволит по новому взглянуть на уникальные детали полотен и сюжеты.

В Риге открывается мультимедийная выставка работ Иеронима Босха "Аллегории. Тайные знаки"
Foto: Publicitātes foto

Босх и спустя пять веков считается одним из наиболее загадочных живописцев. Прежде считалось, что чертовщина на картинах Босха призвана всего лишь забавлять зрителей, однако современные ученые уверены, что в творчестве Босха заключен куда более глубокий смысл. Одни считают Босха кем-то вроде сюрреалиста XV века, извлекавшего свои невиданные образы из глубин подсознания, другие полагают, что искусство Босха отражает средневековые "эзотерические дисциплины" — алхимию, астрологию, черную магию. Третьи стараются связать художника с различными религиозными ересями, существовавшими в ту эпоху. История не сохранила оригинальных названий картин, которые дал своим творениям Босх. Известные нам названия закрепились за картинами по каталогам.

В Риге открывается мультимедийная выставка работ Иеронима Босха "Аллегории. Тайные знаки"
Foto: Publicitātes foto
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