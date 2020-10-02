В Риге открывается выставка Дмитрия Лаврентьева

С 8 по 26 октября в художественной галерее Rietumu bank пройдет персональная выставка художника Дмитрия Лаврентьева "Извлечение архетипа". В экспозиции будут представлены работы, созданные за последние пять лет.

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Гости экспозиции смогут познакомиться с творчеством художника, ранее не представленном широкой публике.

В своих произведениях художник Дмитрий Лаврентьев размышляет о мифическом, архетипическом и символическом. Художественные работы отражают серию многослойных элементов и символов, указывая на причинно-следственные связи и формируя отсылки к объяснению архетипов К. Г. Юнга, основателя аналитической психологии. В представленных на выставке картинах присутствует несколько универсальных образов и мотивов, таких как мать (Мадонна), образ ребенка, тень, женское и мужское начало и эго.

Через призму своих работ Дмитрий Лаврентьев рассказывает истории, акцентируя внимание на событиях прошлого, которые с годами "обрастали" множеством мифов.

Яркие цветовые контрасты, четкие линии и динамичные штрихи — неотъемлемые черты художественного почерка Дмитрия Лаврентьева.

По будням экспозиция открыта с 9:30 до 17:30, в выходные — по договоренности с организаторами выставки. Вход свободный.