Publicitātes foto/Evgeny Matveev
Foto: Publicitātes foto/Evgeny Matveev

Этим знаменитым балетом Бориса Эйфмана восторгалась публика в добром десятке стран. Однако на гастролях в Риге произойдет невероятное – 9 и 10 марта вместо традиционной фонограммы зрители услышат вживую один из лучших музыкальных коллективов мира, Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Дирижировать спектаклем будет народный артист России Николай Алексеев.

"Русский Гамлет" пережил несколько реинкарнаций. Балет, главным героем которого стал один из самых загадочных и противоречивых персонажей российской истории – император Павел I (а точнее, юный царевич Павел до его коронации), был создан Борисом Эйфманом по заказу Большого театра. За несколько месяцев до официальной премьеры спектакль был показан в Варшаве – но в исполнении питерской труппы хореографа. Позже Борис Яковлевич переносил "Русского Гамлета" на разные сцены, в том числе в Германии, Финляндии, Литве, и все же эталонная версия принадлежит именно Санкт-Петербургскому государственному академическому театру балета Бориса Эйфмана. Это о ней The New York Times писала: "Вам не нужно читать либретто в программке, чтобы понять, какие страсти бушуют на сцене. Образы и театральные фантазии Эйфмана просто наэлектризованы энергией (на это работают и ошеломляющие декорации Вячеслава Окунева) – ни один другой хореограф не обладает подобным даром".

Publicitātes foto/Evgeny Matveev
Foto: Publicitātes foto/Evgeny Matveev

Несмотря на крайне успешную судьбу постановки, в 2012 году она покинула репертуар – а через пять лет вернулась, переработанная на девяносто пять процентов. Борис Эйфман подчеркивает - это не просто улучшенная редакция "Русского Гамлета" образца 1999 года, это абсолютно самостоятельное произведение: "Спектакли имеют свойство устаревать, это аксиома. Их пластический язык и сценический облик с течением времени неизбежно приобретают черты архаики. Именно поэтому, возвращая на сцену свои старые балеты, я не реставрирую их, а создаю новые хореографические версии, адекватные современным профессиональным и техническим возможностям моего театра. Ведь кто, как не автор, имеет первоочередное право на то, чтобы вдохнуть новую жизнь в известные творения?"

Publicitātes foto/Evgeny Matveev
Foto: Publicitātes foto/Evgeny Matveev

Вячеслав Окунев создал для возрожденного "Русского Гамлета" новые костюмы, а также усовершенствовал наполненные глубоким символизмом декорации балета. Что осталось неизменным — это сюжетная канва, а главное, свойственные Эйфману красота, философия и психологизм, за которые его постановки любят даже те, кого балет в классическом его понимании не интересует.

В главных партиях зрители увидят звезд труппы Театра балета Бориса Эйфмана - лауреатов международных конкурсов, премий "Золотая Маска" и "Золотой Софит".

Publicitātes foto/Evgeny Matveev
Foto: Publicitātes foto/Evgeny Matveev

"Русский Гамлет" будет показан 9 и 10 марта на сцене Латвийской Национальной оперы. Организатор гастролей – продюсерская компания Art Forte. Генеральный партнер гастролей – компания "Уралхим". Проект осуществлен при поддержке фонда Uniting History, Государственного фонда культурного капитала Латвии и Рижской Думы. Билеты можно приобрести в кассах Латвийской Национальной оперы и сети Biļešu Paradīze, bilesuparadize.lv.

Дополнительная информация – на artforte.lv.

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DELFI Showtime

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"Золотая Маска" в Латвии"

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