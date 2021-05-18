В Риге покажут "Горбачева" с Мироновым и Хаматовой

21 и 22 октября на сцене театра "Дайлес" в рамках фестиваля "Золотая маска" в Латвии" пройдут показы спектакля Театра Наций "Горбачев" в постановке Алвиса Херманиса. Стоимость билетов - от 70 (уже распроданы) до 130 евро.

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Постановка еще до премьеры вызвала большой резонанс из-за личности главного героя и его роли в истории. При этом, как рассказывал режиссер, он осознавал контекст, поэтому до сих пор удивляется, что знаменитые актеры Евгений Миронов и Чулпан Хаматова согласились участвовать в проекте.

"Он полностью изменил мою жизнь. И если кому-то придет в голову установить в Риге новый памятник, Горбачев это заслужил. Он сам очень сожалеет о развале СССР и до сих пор цитирует Ленина. Убежденный левый утопист. В голове у него такая же каша, как у Далай-ламы, часто цитирующего Маркса. У Горбачева наивные и романтические представления об идеальном мире, - говорил Херманис в интервью журналу Ir. - Но, не будь его, мы бы и сейчас жили в какой-нибудь китайской модели СССР с элементами капитализма. Это страшное открытие, что нашу жизнь изменил один человек и его отношения с женой".

"Они прошли по жизни рука об руку. В буквальном и переносном смысле, - говорит о своем спектакле и его его героях Херманис. - Михаила и Раису Горбачевых называли парой из Средневековья. Она - прекрасная дама, он - рыцарь, готовый на подвиги ради завоевания ее сердца". Именно такими - влюбленными и глядящими друг другу в глаза изобразил их в постановке о жизни первого и единственного президента СССР режиссер.

"Если и есть в XX веке человек, который так масштабно повлиял на сотни миллионов жизней, это Горбачев, - считает Алвис Херманис. - Он изменил карту Евразии и нашел ключ от тюрьмы, начав политику "Гласности". Я раньше думал, что СССР пал по экономическим причинам, но теперь уверен - это сделал один человек. Цель спектакля - понять, какими качествами должен обладать человек, какие составляющие его души создали личность, сумевшую остановить огромный механизм".

В спектакле довольно скупые декорации - гримерка, два стола, шкафы с париками и мобильная вешалка. И в своих героев актеры перевоплощаются постепенно, переодеваясь и гримируясь по ходу действия, приобретая характерную манеру речи и мимику. В основе сюжета - жизнь первого и единственного президента СССР. Детство, юность, встреча с будущей супругой, их свадьба и семейная жизнь. Чтобы максимально близко передать характеры героев и мотивы их поступков, режиссер и актеры изучили множество исторических документов и лично встречались с Горбачевым. Исключение сделано для периода с 1985 по 1991 год - из-за неоднозначности оценок его деятельности в эти годы.

Для Херманиса это вторая постановка в "Театре наций" после спектакля "Рассказы Шукшина", который уже 12 лет входит в репертуар театра.