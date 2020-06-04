В Риге открылась предаукционная выставка "Вирус счастья", которая проходит с 3 до 14 июня в помещениях галереи дизайна интерьера CREA.

В рамках летнего аукциона собраны работы девяти латвийских художников: Эдмунда Луциса, Диты Лусы, Артура Акопяна, Ласмы Пуяте, Марека Гурецкого, Байбы Абелите, Дианы Адамайте, Юстине Луце и Эдуарда Дубровского.

Выставка названа по одноименной картине латвийского художника Артура Акопяна. В основу концепции заложена попытка передать ощущения в условиях физического дистанцирования, вынуждающего погрузиться в счастливые и безмятежные воспоминания.

Принять участие в аукционе есть возможность у любого желающего в режиме онлайн. Первые две недели июня на платформе галереи современного искусства artalea.com можно делать ставки на лоты и отслеживать текущую стоимость работ. Торги завершатся 14 июня в 20:00 на сайте ArtAlea.

По будним дням экспозиция открыта с 10 до 19 часов, по субботам — по договоренности, воскресенье — выходной. Вход свободный.