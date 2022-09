В Риге пройдет благотворительная выставка-продажа работ украинских художников

С 6 октября по 3 ноября в Малой гильдии пройдет благотворительная выставка-продажа картин украинских художников The children of war (Дети войны). Организаторами выставки являются международная галерея Gallery Les Noms и благотворительный фонд Patrons of Ukraine, при поддержке Рижской думы. Цель мероприятия – сбор средств для помощи украинским женщинам и детям, пострадавшим от войны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"В данный момент на попечении фонда находятся 5 украинских семей, в том числе 2 детских дома семейного типа, где воспитываются более 20 детей. Дома этих многодетных семей были разрушены во время обстрелов, в одной из них погиб отец, пытаясь потушить пожар на крыше дома, возникший от попадания снаряда, – рассказывает организатор выставки, украинская художница Мария Волина. – В зависимости от картины установлен процент от стоимости, который будет направлен на благотворительность - от 30 до 100%. Кроме того, покупатель сам сможет выбрать, какой именно семье он хочет помочь".

На выставке будут представлены работы известной украинской художницы Зинаиды Гайдук (1937-2012), мастера пейзажа и натюрморта. Ее выразительные декоративные работы представляют интерес для коллекционеров и будут достойным украшением жилого или рабочего пространства.

Работы молодой украинской художницы Марии Волиной можно отнести к жанру современного авангарда. На выставке представлено несколько работ, посвященных войне в Украине и проблемам беженцев. Сегодня Мария живет и работает в Латвии, куда переехала в поисках убежища и защиты от войны. Работа художницы The Children of war (Дети войны) стала хедлайнером выставки.

Foto: Publicitātes foto

Мария Волина – активный общественный деятель, принимала участие в различных социальных и общественных проектах, в том числе, в общенациональной программе "Человек года" в Украине на протяжении многих лет. Война сподвигла Марию основать благотворительный фонд Patrons of Ukraine, цель которого - помочь женщинам и детям, пострадавшим от войны в Украине.

В сотрудничестве с Домом Европейского Союза в Риге в мае 2022 прошла первая выставка художницы. В конце сентября Мария представит свои картины в рамках благотворительного мероприятия под эгидой ОБСЕ.

В ноябре одна из работ Марии Волиной будет представлена на аукционе Artembassy, все средства от продажи которой будут направлены на благотворительность.

Страница мероприятия в сети Facebook: https://fb.me/e/2QjAQO4lM.