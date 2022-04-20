В Риге пройдет благотворительный концерт украинской рок-группы "Друга Ріка"
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30 апреля в ночном клубе First Мир состоится благотворительный концерт украинской рок-группы "Друга Ріка".

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"Друга Ріка́" — украинская рок-группа во главе с солистом Валерием Харчишиным, созданная в начале 1996 года в Житомире. Музыканты играют в стиле поп-рока с элементами нью-вейва, брит-попа и инди-рока. В 2000 году группа была признана "открытием года" в Украине и получила множество музыкальных наград.

За 25 лет музыканты выпустили 7 студийных альбомов и больше двух десятков клипов.

Сегодня группа "Друга Ріка" отправляется в благотворительный концертный тур по Европе с программой "Кто, если не мы?". Средства, собранные от продажи билетов, будут направлены на помощь Украине.

Билеты доступны в кассах сети Biļešu Serviss.

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