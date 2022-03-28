В Риге пройдет большой концерт начинающих музыкантов

3 апреля в выставочном центре Atta Centre пройдет большой концерт молодых исполнителей Music Concert With Live Band.

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В концерте примут участие ученики разных возрастов рижской музыкальной школы Tamara Music Studio и юрмальской студии ‎Miren Music Studio.

На сцене выступят более 30 исполнителей и музыкальных коллективов. Среди них будут также финалистки X Faktors Latvija Саманта Кабакова и Дарья Чеботарева (ее кавер на песню Виктора Цоя "Апрель" собрал более миллиона просмотров на YouTube).

Цель концерта — дать возможность юным исполнителям попробовать себя на большой сцене и выступить под аккомпанемент профессиональных музыкантов.