В Риге пройдет большой Яблочный фестиваль

24 сентября с 16 до 22 часов в торговом центре Domina Shopping (сквер у входа С) состоится большой Яблочный фестиваль. Вход бесплатный.

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Во время мероприятия будет работать крестьянский рынок, на котором наряду с яблоками самых разных сортов можно будет купить и другие товары. Посетители мероприятия смогут участвовать в создании самой большой в Латвии яблочной горы и различных конкурсах, а также послушать выступления музыкантов.

Во время фестиваля все смогут купить яблоки, яблочный сок и различные лакомства из яблок, а также другие сельские продукты на ярмарке осеннего урожая, в которой участвуют крестьяне со всей Латвии. О веселой атмосфере позаботятся ведущий мероприятия Каспар Злиднис и особый гость – Роберт Гобзиньш. Завершит вечер концерт Андриса Эрглиса и Антры Стафецки.

Посетителей мероприятия просят взять с собой или купить на месте яблоко, чтобы совместными усилиями построить самую большую яблочную гору в Латвии. Все яблоки, использованные при строительстве яблочной горы, будут пожертвованы Рижскому национальному зоопарку.