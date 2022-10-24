В Риге пройдет цикл дискуссий с известным культурологом Денисом Хановым

Фестиваль Botānika продолжает встречи в рамках проекта "Культурный практикум" и приглашает на цикл дискуссий о современных культурных процессах с известным культурологом, доктором гуманитарных наук, ассоциированным профессором Денисом Хановым. Мероприятия пройдут 1 и 3 ноября в 19:00 в художественной галерее Museum LV (Andreja Pumpura iela 2, Рига).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Денис Ханов - один из самых эрудированных специалистов в области культуры в Латвии. Встречи, беседы, интервью с ним всегда увлекательны и актуальны. Он владеет огромным багажом знаний и опыта, позволяющим анализировать мировые социальные и культурные процессы наиболее полно и интересно. В этот раз авторы цикла дискуссий сфокусировались на проблематике современного латвийского общества. "Мы научились кричать, обижаться и придумывать Другого. Пора учиться слышать того, кто думает иначе чем мы. Давайте учиться вместе говорить", - комментирует цели проекта Денис Ханов.

Тема первой дискуссии, которая пройдет 1 ноября — "Человек, потерявший букву". Гости обсудят тему русскоязычной идентичности в Латвии. Многокультурная среда, столетиями характерная для латвийского общества, создает новые формы и комбинации идентичностей. Культурно-языковые и литературные наслоения, бытовые пространства и глобальные перекрестки - все это о Латвии, о Риге, о русскоязычных латвийцах. Какие темы и вопросы, тревоги и сомнения, открытия и надежды существуют в среде русскоязычных? И что означает это понятие в современном обществе?

Встреча не будет монологом, скорее наоборот. После рассказа о странном исчезновении буквы С профессор гуманитарных наук, культуролог Денис Ханов пригласит гостей к обмену мнениями о том, кто мы и что нас волнует.

Тема второй дискуссии, которая пройдет 3 ноября — "Разные поколения - разные темы - общее пространство Латвии". С Денисом Хановым в диалог вступит приглашенный гость, аналитик культуры - Игорь Губенко.

Русская культура в Латвии развивается в потоке глобальных, стремительных изменений мировой культуры. Средства коммуникации, субкультуры, способы и формы потребления - все это создает целый ряд различий внутри русскоязычной культуры. Поколение - культурная форма времени и возраста - будет темой этой беседы. Спикеры постараются понять, как замедлить бег времени и понять, что объединяет разные поколения русских в латвийском обществе. Что такое поколение? Не устарело ли это понятие? Как и где проходят культурные и политические границы поколений? Можем ли мы говорить о поколенческих пропастях или даже о конфликтах?

Билеты на мероприятия можно купить в сети Bezrindas.lv.

Информация о Денисе Ханове

Доктор гуманитарных наук, культуролог, ассоциированный профессор, автор множества статей и монографий на темы истории коммуникации, национализма, Французской революции. Является куратором выставок в сотрудничестве с Национальной библиотекой. Преподает в университетах Риги, Берлина, Вены, Хельсинки.

О фестивале Botānika и проекте "Культурный практикум"

Проект фестиваля Botānika "Культурный практикум" направлен на формирование и поддержку интеллектуальной среды в Латвии и призван объединить людей, интересующихся искусством кино, историей искусств и актуальной проблематикой культурологии. Основная задача – содействие социокультурному развитию и создание позитивной созидательной среды в латвийском обществе.

Проект реализуется в формате публичных встреч, диспутов, лекториев. С мая по октябрь 2022 года в рамках этой инициативе прошла серия бесед с известным кинокритиком, журналистом Антоном Долиным. В рамках фестиваля в Риге выступил ряд российских независимых музыкантов: группы AloeVera, Oqjav, ВИА Татьяна, певицы Женя Любич и Варвара Визбор.