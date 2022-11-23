В Риге пройдет дополнительный показ фильма о судьбе потомков княжеского рода Голицыных

3 декабря в кинотеатре Splendid Palace состоится дополнительный показ киноверсии многосерийного документального фильма "Дом" режиссера Дмитрия Васюкова. Картина повествует об удивительной судьбе потомков знаменитого княжеского рода Голицыных, вынужденных покинуть Россию более ста лет назад.

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Впервые фильм был показан в рамках фестиваля Artdocfest/Riga в октябре этого года. Рижским зрителям "Дом" представили сами герои фильма - Екатерина, Майкл и Алекс Голицыны, которые живут на Аляске и специально для мероприятия впервые посетили Европу. Премьера прошла с аншлагом и по просьбам зрителей фильм будет продемонстрирован еще раз. Дополнительный показ пройдет в обновленном камерном зале Splendid palace на 70 мест, который открывается в помещении бывшего кафе

кинотеатра.

История княжеской семьи в поисках своего дома в фильме представлена в жанре захватывающего сюжета: лишения и испытания, похищения спецслужбами, погони и преследования, скрытная жизнь в глухом лесу. Глава семьи - 94-летняя княжна Прасковья Николаевна, чей острый ум, ясный взгляд на жизнь, юмор и обаяние делают ее главной героиней картины. Ее воспоминания проиллюстрированы с помощью большого и чудом сохранившегося семейного видео- и фотоархива. В своих скитаниях эта большая семья сохранила не материальные ценности, а благородство и достоинство – тот фундамент, на котором построен их дом.

Документальная семейная сага о четырех поколениях рода Голицыных "Дом" изначально представлена как пятисерийный фильм, cнятый в рамках проекта Дмитрия Васюкова "Счастливые люди".

"Мои глаза, не отрываясь просмотревшие пять серий фильма, не раз наполнялись слезами - слезами радости от того, что передо мной существуют и раскрываются настолько живые, свободные, сильные личности, - поделился впечатлением издатель журнала Rīgas Laiks, философ Арнис Ритупс. - Герои фильма принадлежат к редкой породе "партизанов духа", каких больше не делают. Но они еще есть. В расчеловечивающем шуме и грохоте любого времени они сохраняют человечность".

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