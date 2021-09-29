В Риге пройдет финал кинофестиваля Manhattan Short – 10 кандидатов на "Оскар"

1-3 октября в кинотеатрах Splendid Palace и Ksuns пройдут показы десяти фильмов-финалистов 24-го ежегодного Международного фестиваля короткометражного кино Manhattan Short в Риге. Посмотреть финал можно также в других кинотеатрах Латвии. По традиции, победителя фестиваля и лучшего исполнителя роли определяют зрители по всему миру.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Полное расписание – здесь.

Финал Manhattan Short - всемирное событие, которое пройдет одновременно на более чем 400 площадках, на шести континентах с 23 сентября по 3 октября 2021 года. Manhattan Short - единственное событие в своем роде. Награды за лучший фильм и лучшую мужскую роль определяются голосами зрителей в каждом месте проведения. Финалисты Manhattan Short автоматически получают возможность участвовать в отборе на премию "Оскар".

В 2017 году в финал попал латвийский фильм "Вперёд, Юст!" режиссёра Павла Гуменникова – романтичная и трогательная криминальная история о молодом человеке без ног. Исполнитель главной роли Александр Ронис, непрофессиональный актер, получил Гран-при фестиваля — за него проголосовало максимальное число зрителей по всему миру.

В этом году в отборе участвовали 970 заявок из 70 стран. В финал прошли фильмы из шести стран - Великобритании, Афганистана, Северной Ирландии, Норвегии, Италии, Канады, Франции и США. Manhattan Short продолжает – традиционная платформа для дебютантов: режиссеру фильма "Смерть от рукопожатия" Хадсону Флинну, например, было всего 16 лет, когда он снял сюжет о жизни в Нью-Йорке во время пандемии Covid-19.

Возможность посмеяться предоставят фильмы "Грубый" из Северной Ирландии, французский "Синдром Арчибальда" и "Месье Кашемир" из Канады. "Вне времени" и анимированная "Аврора" - исследования жизни пары женщин с французской и американской точек зрения. Норвежский "Хор" предлагает свежий взгляд на разрешение конфликтов, а "Плохое предвестие" рассказывает о том, как женщина справляется с новыми суровыми обстоятельствами в Афганистане. "Закрытый от света" обращается к прошлому времен Второй мировой войны в Италии, а британский "Ганеф" исследует влияние этой войны на последующие поколения.

Какой из этих короткометражных фильмов - лучший? Это решать мировой аудитории. Каждый зритель получит анкету для голосования. Все собранные голоса будут отправлены в штаб-квартиру Manhattan Short, а победитель будет объявлен на сайте ManhattanShort.com 4 октября в 10 утра.