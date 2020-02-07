В Риге пройдет форум Fame Fest с участием популярных блогеров
Foto: Ontuars.com

2 мая впервые в Риге в новом конференц-центре Аtta Centre пройдет первый молодежный фестиваль-форум Fame Fest с участием блогеров-миллионников.

Фестиваль состоит из двух частей: форума с лекциями и конференциями и вечернего концерта.

На форуме с лекциями выступят международные блогеры с миллионной аудиторией, а также эксперты в СМИ и маркетинге - журналисты, лидеры мнений, продюсерские команды и рекламные агентства. Они расскажут, как раскрутить свой блог и стать звездой, обсудят тенденции социальных сетей, поделятся советами и лайфхаками. Свое участие уже подтвердили блогеры Стас Давыдов, Эльдар Джарахов, Яна Брук и Лаурис Заланс, доктор экономических наук Владимир Шатревич, маркетологи Алексей Круминьш и Эдгар Ковалев. Модераторы форума - Стас Давыдов и Сергей Соболев.

Заключительной частью фестиваля станет концерт с участием Ggayazov$ Brother$, Клавы Коки, Эльдара Джарахова, группы "Хлеб", JohnyBoy и других.

Билеты можно приобрести в кассах сети Biļešu Serviss. Подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте.

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DELFI Showtime

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