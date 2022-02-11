В Риге пройдет гала-концерт конкурса "Восходящие звезды" в честь 70-летия Михаила Казиника
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27 февраля в Малой Гильдии состоится заключительное мероприятие Дней Михаила Казиника в Риге — гала-концерт конкурса "Восходящие Звезды" с участием победителей и членов жюри — примы Латвийской Национальной оперы Юлии Васильевой и известного пианиста из Санкт-Петербурга Станислава Соловьева.

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Концерт проведет всемирно известный музыковед, педагог, музыкант и просветитель Михаил Казиник. В первом отделении концерта выступят лауреаты и победители международного конкурса "Восходящие звезды", который уже в 12 раз проходит в Риге под патронажем Казиника. Многие из лауреатов конкурса успешно выступают на мировой сцене и побеждают на мировых конкурсах. Ежегодно в конкурсе участвуют около 100 музыкантов из разных стран мира.

Во втором отделении концерта выступит солистка Латвийской Национальной оперы, сопрано Юлия Васильева и российский пианист-виртуоз Станислав Соловьев с программой "Дороги любви". Прозвучат произведения из французской, немецкой и русской музыки XX века.

Ежегодный музыкальный фестиваль "Дни Михаила Казиника" в этом году пройдет в Риге с 25 по 27 февраля. Билеты на концерт можно приобрести в кассах Biļešu Serviss. Дополнительная информация и подробнее об условиях участия на сайте ict-stars.eu и по телефону +371 28 491 488.

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