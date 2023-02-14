В Риге пройдет творческий вечер Леонида Парфенова

1 апреля на сцене кинотеатра Splendid Palace состоится творческий вечер популярного журналиста и телеведущего Леонида Парфенова.

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Леонид Парфенов относится к тем, кто создавал телевизионную журналистику в России в 1990-е годы. Люди старшего поколения помнят его по золотой эпохе НТВ, а молодежь - по YouTube-каналу "Парфенон", где журналист продолжает проводить параллели между эпохами.

Парфенов проводит серию выступлений в связи с выходом нового тома "Намедни. Наша эра. 1961-1970". Одиннадцатая по счету книга серии — самая большая и наиболее богато иллюстрированная. Автор считает 1960-е ключевыми годами советской империи. Именно этому периоду, по мнению Парфенова, чаще всего буквально подражает сегодняшняя официальная российская политика, что делает рассмотрение "событий-людей-явлений" эпохи особенно актуальным.

Журналист представит и другие свои проекты: фильмы и сериал "Намедни", который удалось продолжить на YouTube. Он ответит на вопросы зрителей и по окончании встречи проведет автограф-сессию с подписью томов "Намедни".

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