В Риге пройдет уникальный органный концерт с музыкой из мирового кино и "Игры престолов"

22 октября в рижской церкви Св. Павла пройдет уникальный органный концерт, на котором прозвучат известнейшие музыкальные произведения из фильмов и сериалов. В сопровождении органа, скрипок и ударных инструментов зрители смогут послушать даже саунтрек из "Игры престолов".

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Эннио Морриконе, Ханс Циммер, Рами‌н Джа‌вади, Эндрю Ллойд Уэ‌ббер - имена композиторов, создающих современную киноклассику прямо на наших глазах. Многие из этих произведений начинают самостоятельно жить за пределами картины, другие оказываются настолько атмосферными, что способны воссоздать в деталях кадры любимых кинофильмов.

Киномузыка - это не просто саундтреки, это целый симфонический мир, способный в один момент превратить слушателя в главного героя фантастической саги.

Уникальный проект Dreams of Morricone объединил легендарные музыкальные произведения современных композиторов в исполнении одного из лучших органов Риги, двух скрипок, ударных инструментов и вокальное сопровождение солистки Национальной оперы Юлии Васильевой.

Вас ждет музыка из фильмов: "Однажды в Америке", "Профессионал", "Хатико", "Солярис", "Запах женщины", "Призрак оперы", "Гладиатор", "Игра престолов", а также пронзительный "Одинокий Пастух" Джеймса Ласта, гипнотическое "Болеро" Мориса Равеля и другие произведения.

Подробная информация о концерте и билеты доступны здесь.