Publicitātes foto
Foto: Publicitātes foto

5 февраля в рижском книжном магазины Mnogoknig (Деглава, 69d) пройдет встреча с российской писательницей, успешным автором детективов Анной Князевой. Вход свободный.

Анна Князева — самый популярный псевдоним писательницы Натальи Робертовны Симаковой, родившейся в Красноярске и много лет прожившей в закрытом сибирском городке Железногорске неподалеку. Под именем Анны Князевой еще в Железногорске ее и нашла известность, которой писательница добилась трудом и упорством, переборов несколько отказов издателей. Теперь Анна стабильно входит в списки наиболее популярных авторов детективов, а по мотивам ее романов вышло два мини-сериала.

Один из них - "Призраки Замоскворечья", снятый по одноименному роману и вышедший на экраны в 2019 году. В нем снимались Елена Проклова, Андрей Ургант, Тамара Семина, Людмила Чурсина, Алексей Барабаш, Евгений Миллер. Сейчас идет подготовка съемок второго и третьего сезонов по книгам "Химеры картинной галереи" и "Зов черной крови". Последняя книга должна выйти в издательстве в феврале или в марте.

Также готовятся съемки 12-серийного сериала по книгам "Сейф за картиной Коровина", "Венецианское завещание" и "Роман без последней страницы".

Сюжеты Анны Князевой — это всегда чуть больше, чем просто расследование преступлений. В их основе будоражащие воображение тайны. Ее герои всегда авантюрные, очень приближенные к реальным людям - за исключением дара влипать в удивительные истории.

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