В Риге пройдет вторая встреча с известным кинокритиком Антоном Долиным

17 июня в Большом зале кинотеатра Splendid palace пройдет вторая встреча с кинокритиком, журналистом, радиоведущим Антоном Долиным. Тема встречи: "Итоги 75-го Каннского кинофестиваля".

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Зрителей ждет рассказ о фильмах основной программы от Антона Долина, только что вернувшегося с мероприятия. Событие проходит в рамках нового проекта фестиваля Botānika "Культурный практикум", под эгидой которого в течение года в Латвии будут выступать известные эксперты и лидеры мнений в области культурологии, политологии, социологии на актуальные темы развития культуры и общества.

Любой большой кинофестиваль — крайне сложный механизм. В публичной беседе мы попытаемся разобраться и определить место этого события в культурном мировом пространстве. Дэвид Кроненберг, Кирилл Серебренников, братья Дарденн, Том Круз, Сергей Лозница и Тильда Суинтон - лишь некоторые из героев, о которых пойдет речь на встрече.

Фестиваль во время войны: конфликты культурного фронта, стратегии кинематографического сопротивления, альянсы и коалиции. Оказавшись среди немногочисленных кинокритиков-россиян на Каннском фестивале, Антон Долин пристально наблюдал за кинопроцессом и делал свои выводы, которыми будет рад поделиться на встрече в Splendid Palace.

Мероприятие на русском языке с синхронным переводом на латышский язык.

Билеты на мероприятие доступны в сети Bilešu Serviss. Студентам латвийских ВУЗов и учащимся старших классов (начиная с 16 лет) предоставляются бесплатные места для посещения мероприятий. Число мест ограничено. Записаться можно по электронной почте office@pr-linija.lv, указав имя и приложив фотографию ученического или студенческого билетов.

Об Антоне Долине

Журналист, кинокритик, радиоведущий, кинообозреватель телепередачи "Вечерний Ургант" на "Первом канале" (2012—2020), главный редактор журнала "Искусство кино" (2017—2022). Автор книг, посвященных творчеству Джима Джармуша, Ларсу фон Триер, Рою Андерссону и другим великим деятелям киноискусства. С конца февраля 2022 года временно проживает в Латвии.