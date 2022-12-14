В Риге пройдет выставка работ Дмитрия Казацкого, пережившего осаду "Азовстали" и российский плен
Foto: Publicitātes foto

18 и 19 декабря в галерее Rātes pasāža (под Рижской думой) пройдет выставка работ украинского фотографа, защитника Мариуполя — Дмитрия Казацкого (позывной Орест). Именно он сделал те самые снимки оказавшихся в блокаде украинских бойцов, которые в мае этого года увидел весь мир.

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Выставка будет проходить под живой аккомпанемент украинской группы Vivienne Mort.

Цель проекта — напомнить миру, что война в Украине все еще продолжается, а сама страна переживает очень сложные времена, а также показать неопубликованные работы Ореста и собрать средства на гуманитарную помощь Украине. На выставке будет присутствовать мама Дмитрия Казацкого Ирина.

Вход - свободный (за добровольные пожертвования).

Программа:

18:00 - слово матери Дмитрия Казацкого
18:30 - благотворительный аукцион
19:00 - выступление группы Vivienne Mort

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