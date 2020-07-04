C 8 июля по 7 августа в галерее Crea пройдет персональная выставка художницы Анете Калнини "Сердцебиение галереи".

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Отличительный почерк художницы создает разносторонняя стилистика, пронизанная природными мотивами и абстрактными элементами. Художница не боится "пустых" областей на полотнах, создавая композиции при помощи объединения различных материалов и контрастирующих цветовых блоков.

"Произведения, представленные в рамках выставки, — это иллюстрация моих внутренних состояний в разные периоды времени, пережитые эмоции и воспоминания, перенесенные на полотна. Картины — свидетельство приобретенного жизненного опыта. Чтобы осознать и "прожить" какую-то ситуацию, мне необходимо ее отобразить. Лишь поделившись эмоциями с холстом, и впоследствии проанализировав работу со стороны, я приобретаю душевное равновесие", — рассказывает Анете Калниня.

По будням экспозиция открыта с 11 до 19 часов, по субботам — по договоренности, воскресенье — выходной. Вход свободный.

Анете Калниня — член Союза Художников Латвии и докторант Латвийской Академии художеств. За время своей профессиональной деятельности Анете организовала 8 персональных выставок и была участницей многочисленных групповых экспозиций. Лауреат международного биеннале морских картин "Марина 2017" и призер выставки "Латвийская государственная лесная стипендия в искусстве" (2018). Картины художницы находятся в частных коллекциях в Швеции, Германии, Финляндии, России, Эстонии и Латвии.