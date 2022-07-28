В Риге пройдет юбилейный фестиваль бургеров

6 августа на площади парка Эспланады уже традиционно пройдет пятый юбилейный Рижский фестиваль бургеров. В этом году в рамках ежегодного фестиваля ожидаются более 30 представителей бургерной индустрии со всей Латвии.

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Каждый год мероприятие посещает более 10 тысяч человек из разных городов страны, а также приезжают гости из-за рубежа. Цель фестиваля - показать и доказать, что бургеры это не просто фастфуд, а целая культура и культовое блюдо сегодняшней кухни.

С 11:00 до 23:00 в программе юбилейного фестиваля пройдут такие мероприятия, как "Шоу инфлюенсеров" с участием популярных латвийских блогеров, соревнования куриных крылышек Hot Wings, соревнования по поеданию бургеров на скорость и многие другие шоу. На протяжении всего дня лучшие латвийские специалисты будут бороться за титул "Лучший бургер фестиваля".

"В этом году мы ожидаем гостей и участников фестиваля из других стран. Будем стараться сделать все возможное, чтобы мероприятие стало международным. И конечно же это большая честь, что все пройдет именно в самом сердце Риги, на площади парка Эспланады", - рассказал главный организатор Рижского фестиваля бургеров Эдгар Свенцс.

В завершении фестиваля пройдет традиционный концерт, где выступят местные музыканты. Программа и подробная информация доступны на официальной странице фестиваля.