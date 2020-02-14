15 мая в Большой гильдии при поддержке "Фонда Инессы Галанте" пройдет юбилейный концерт джазового пианиста, педагога, композитора и продюсера Даниила Крамера.

В концерте, посвященном 60-летнему юбилею выдающегося музыканта, примут участие исполнитель и музыкант Интар Бусулис, гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко (Россия) и оперная певица Инесса Галанте. В роли сопровождающей ритм-секции выступят латвийские джазовые музыканты Эдвин Озолс (бас-гитара) и Артис Орубс (ударные). Также в концерте примут участие самые яркие участники конкурса "Таланты Инессы Галанте 2020", финал которого состоится в мае, накануне юбилейного вечера.

"Я очень рад, что концерт в честь моего 60-летия пройдет в Риге, - говорит Даниил Крамер. - Хочу провести этот вечер на сцене с очень важными для меня людьми. В их числе не только прекрасные джазовые и эстрадные исполнители из Латвии, но и талантливая ритм-секция, с которой мы уже много лет играем вместе как трио. Также на концерте ко мне присоединится мой многолетний партнер по сцене Роман Мирошниченко. Состав музыкантов очень яркий и наша программа будет поистине эффектной".

Даниил Крамер – выдающийся пианист, уникальная фигура в современной джазовой музыке. Он сочетает в своем творчестве дар высокопрофессионального пианиста, опытного аранжировщика, яркого композитора, талантливого педагога, телеведущего, общественного деятеля. Музыкант известен во всем мире не только благодаря своей харизматичной манере исполнения, но и авторским методикам обучения джазовому исполнению. Его разработки успешно используются во многих странах мира.

Роман Мирошниченко — гитарист-виртуоз, играющий в стиле джаз-фьюжн, композитор, музыкальный продюсер. Четырехкратный лауреат и четырежды номинант американской премии The Independent Music Awards. Первый призер американского конкурса The 18th Annual USA Songwriting Competition. Выступал и записывался со всемирно известными музыкантами.

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